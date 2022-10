Dzeko a Inter TV: “Orgogliosi, c’è una cosa straordinaria che ci siamo meritati”

"Segno sempre al Viktoria Plzen? Ho fatto tanti gol contro di loro, mi va bene giocare contro di loro. Tutta la squadra ha fatto il suo dovere. L'abbiamo preparata bene. Passare il turno in anticipo è una cosa straordinaria che ci siamo meritati da soli in campo. Importante è venire con tanta gente dentro l'area, Mkhitaryan ha fatto gol. I centrocampisti e i difensori fanno gol? Ci fa piacere e ci porta tanti punti. In questo momento ci sentiamo bene, speriamo di continuare così. Lukaku è importante come tutti quelli che ci mancavano. Con Rome davanti che ci può far salire, che ci può aiutare speriamo di fare più punti possibili", ha concluso Edin.