Dzeko, manca un dettaglio ma domani sarà in campo. A Inzaghi ha detto…

Il giocatore bosniaco non è stato autorizzato ad allenarsi ieri manca un dettaglio da sistemare con la Roma

Eva A. Provenzano

Manca ancora un documento che deve sistemare con il suo ex club. Edin Dzeko ieri era alla Pinetina e non ha potuto allenarsi col gruppo per una formalità. Ma fa già parte della squadra. Era con loro alla cena di qualche sera fa. Lucci, il suo agente, sta lavorando per sistemare questo ultimo inghippo burocratico.

Il Corriere dello Sport parla di affare per l'Inter: "Dzeko avrà anche 35 anni compiuti, ma ha segnato tantissimo in tutte le squadre dove ha militato. Averlo pagato 1,5 milioni in caso di qualificazione alla Champions 2022-23, per un'Inter in difficoltà economica da mesi , ha il sapore del vero affare". Se quell'ultimo okei arriverà oggi Edin si allenerà con i suoi nuovi compagni e potrebbe essere convocato per la Dinamo Kiev.

"Fisicamente sta bene e ha confermato a Inzaghi di aver svolto l'intera preparazione con la squadra di Mourinho senza risparmiarsi. Ha dunque solo bisogno di memorizzare gli schemi e i movimenti che il tecnico emiliano gli chiederà, ma vista la sua intelligenza calcistica e la sua abilità nel creare varchi per i compagni (Martinez ne beneficerà esattamente come ha beneficiato della potenza di Lukaku) non avrà bisogno di molto tempo", si legge sul Corriere dello Sport.

