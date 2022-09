Dzeko, la Juventus ci ha provato davvero: 2 i motivi che l’hanno convinto a restare

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la Juventus ci ha fatto più di un pensiero: "In estate il suo nome era stato accostato all’ipotesi di una cessione, quando ancora l’Inter inseguiva la chimera Dybala. Il bosniaco non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di un trasloco. E sì che la Juventus - ipotesi smentita da tutti i protagonisti all’epoca - qualche messaggio indiretto al bosniaco l’aveva fatto arrivare. È rimasto, per cercare altre avventure c’è tempo, magari anche tornei geograficamente più lontani. Ci sono mille motivi che l’hanno convinto a non staccarsi da Milano. Ma due più importanti di altri. Il primo, di natura familiare: nei prossimi mesi la moglie Amra gli darà un altro figlio, il quarto. Il secondo, “lavorativo”: Dzeko ha in testa lo scudetto. Non vuole chiudere la carriera senza aver vinto un campionato in Italia. Ci è riuscito in Germania prima e in Inghilterra poi, i top tornei ai quali ha dedicato la sua vita calcistica. In Italia sette stagioni non sono state sufficienti per raggiungere lo stesso traguardo".