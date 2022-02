Bergomi: “La coppia Dzeko-Lautaro non si sposa bene. Lo scorso anno con Lukaku perfetta”

L'ex difensore dell'Inter, durante Sky Calcio Club, ha parlato del momento di Lautaro e della coppia d'attacco nerazzurra

Anche in passato periodi medio lunghi senza segnare. Io continuo a pensare che la coppia Dzeko Lautaro non si sposi bene. Vengono entrambi incontro, l'Inter spreca più energie per portare in avanti la palla. Lo scorso anno la coppia era perfetta, Lukaku rimaneva là e Lautaro veniva incontro.