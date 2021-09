CorSera – Inzaghi, turnover rinviato: con la Samp spazio a Dzeko e Lautaro

Inzaghi, che festeggia le 200 panchine in A, si affida al totem Dzeko e a Lautaro Martinez, nonostante le fatiche in Nazionale

"La trasformazione non si può dire ancora completa, la strada però è giusta e c’è subito l’occasione per una prima accelerata per sgranare un po’ il gruppo". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'Inter che, a Genova contro la Samp, proverà a vincere per dare una prima scossa al campionato, in vista poi della sfida contro il Real Madrid in programma mercoledì sera a San Siro. Inzaghi, che festeggia le 200 panchine in A, si affida al totem Dzeko che, tra l'altro, ha nella Samp la sua vittima preferita, con 6 gol segnati in Serie A, ma al fianco del bosniaco ci sarà Lautaro, con Correa pronto a subentrare nella ripresa. "Lautaro è un toro di nome e di fatto, non pare fiaccato dalla trasferta transoceanica con l’Argentina, dovrebbe partire lui e poi cedere il posto a Correa, una staffetta che diventerà abitudine", la chiosa del CorSera.