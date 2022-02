Inter, attaccanti poco prolifici contro il Milan: Dzeko, Lautaro e Sanchez…

Bilancio non proprio esaltante per gli attaccanti nerazzurri contro i rossoneri: solamente 9 reti in 36 incroci complessivi

Fabio Alampi

Vigilia di derby per Inter e Milan: Simone Inzaghi spera nel pieno recupero di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, apparsi in grande spolvero con le rispettive Nazionali ma tornati a Milano solamente ieri. I due si alterneranno al fianco di Edin Dzeko, con l'obiettivo di confermarsi come il migliore del campionato italiano. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, gli attaccanti interisti non si sono mai dimostrati particolarmente prolifici contro il Milan: "Tutti avranno motivazioni extra perché, messi insieme, contro il Milan hanno segnato meno gol (9) rispetto a quelli che Ibrahimovic ha rifilato da avversario all'Inter (10 in 18 incroci).

[...] Il Milan evoca brutti ricordi soprattutto all'ex Arsenal e Manchester United, perché dei tre è quello che ha lo "score" peggiore: pensate, sono ben 11 anni che non riesce a battere il portiere rossonero. L'ultima volta ci è riuscito il 9 gennaio 2011 nel corso di Milan-Udinese 4-4. Da allora sono passati 12 incontri nei quali è sceso in campo e non è riuscito a lasciare traccia di sé nel tabellino di marcatori: 1 con la maglia dell'Udinese, 6 con quella del Barcellona e 5 con quella dell'Inter (1 in Coppa Italia). In totale i suoi precedenti contro i rossoneri sono 18.

[...] Se il Niño ha realizzato una sola rete al Diavolo, il bosniaco è quello che ne ha firmate di più ovvero 5 in 12 partite tra Wolfsburg, Roma e Inter. Tutti i gol risalgono all'esperienza in giallorosso. [...] E Martinez? Lo scorso anno nel derby di ritorno è stato protagonista con una doppietta, ma in questa stagione all'andata ha fallito un rigore che avrebbe potuto dare ai suoi la vittoria. Il suo bilancio nelle stracittadine è di 3 centri in 6 incontri, Coppa Italia compresa. A conti fatti i tre bomber nerazzurri hanno sfidato il Diavolo 36 volte e hanno segnato 9 reti".