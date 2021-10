Repubblica – Inter, Dzeko leader: “Lukaku non ha mai giocato così in Champions”

Il quotidiano analizza così la prova di Dzeko nella sfida vinta ieri dall'Inter contro lo Sheriff in Champions League

“Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter una partita così in Champions non l’ha mai fatta. Nemmeno quando segnò una doppietta al Mönchengladbach. E nel suono dolce della curva che canta "Edin Edin Dzeko" se ne va l’ultima traccia di rimpianto per un avvicendamento che i nerazzurri hanno subìto, ma di cui ora è difficile non essere contenti. Se il belga era il treno da lanciare in contropiede, il bosniaco di questa Inter è il macchinista e il controllore, la testa e la guida, per classe, tempi e idee. Con un gran sinistro ha segnato il primo gol dell’Inter nella partita e nel torneo. Poi, con un’invenzione delle sue, ha mandato in rete Vidal”, si legge.