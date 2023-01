Inter, Dzeko-Lukaku per sorprendere Spalletti. Inzaghi punta sulla coppia inedita

"Ventitre minuti, Romelu Lukaku e Edin Dzeko hanno giocato assieme per 23 minuti soltanto. È successo in agosto a Lecce, alla prima giornata di campionato. Dzeko è entrato al 67’ per Calhanoglu, l’Inter ha vinto al 92’ con gol di Lukaku. Non sappiamo se domani Inzaghi escluderà Lautaro e partirà con il duo Dzeko-Lukaku, ad ogni modo è possibile che i due vengano riproposti assieme in corso d’opera. La combo Dzeko-Lukaku solleticava Antonio Conte. Simili per struttura, diversi per qualità, i due sembrano integrabili e compatibili. Insieme valgono quasi 600 gol, 599 per la precisione: i 331 di Dzeko più i 268 di Lukaku. Un capitale notevole", spiega La Gazzetta dello Sport.