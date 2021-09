Dzeko, certezza Inter: in Champions League ha fatto meglio anche di Milito

L'attaccante bosniaco porta con sè in dote, presenze, gol e grande esperienza nella massima competizione europea

Nell'Inter che si appresta a sfidare il Real Madrid nella prima sfida della Champions League 2021/22 c'è una certezza in più: Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, arrivato questa estate a Milano, porta con sè un grande bagaglio di gol ed esperienza europea. Come ricorda Tuttosport, l'ex Roma ha segnato in Europa più di un certo Diego Milito: "Inzaghi non ha campioni come Zanetti, Milito o Cambiasso, ma giocatori che in questi anni hanno capito sulla propria pelle cosa sia la Champions, più Dzeko, che nella coppa più importante ha segnato 22 gol. L'eroe del Triplete, Milito, giocando ovviamente meno partite, si è fermato a 9".