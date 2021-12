8 gol e 3 assist in 18 gare: Inter, Dzeko ha già fatto meglio dello scorso anno

L'attaccante bosniaco si è inserito alla perfezione, diventando da subito elemento fondamentale per Inzaghi

Edin Dzeko si è dimostrato una volta di più un acquisto azzeccato per l'Inter: l'attaccante bosniaco, arrivato a Milano in estate, ha chiuso il girone di andata con 8 gol e 3 assist in 18 partite, diventando da subito un elemento fondamentale per Inzaghi. Il club nerazzurro celebra con un post su Twitter i numeri del cigno di Sarajevo: "In 18 partite di questa Serie A, Edin Dzeko ha già preso parte a 11 reti (otto gol, tre assist), una in più di quelle in cui aveva messo lo zampino in 27 presenze con la Roma nello scorso campionato".