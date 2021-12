WhoScored – Inter, l’età non ferma Dzeko: terzo fra i migliori over 35 d’Europa

L'attaccante bosniaco si sta rivelando un acquisto azzeccato: gol, assist e personalità, i nerazzurri se lo godono

Edin Dzeko sta smentendo tutti gli scettici: arrivato in estate a Milano accompagnato da qualche mormorio dell'opinione pubblica per quanto riguarda l'età, l'attaccante bosniaco si è subito rivelato un elemento fondamentale per l'Inter di Simone Inzaghi, con gol, assist e giocate intelligenti. Un rendimento che gli è valso il podio del portale WhoScored per quanto riguarda i migliori over 35 d'Europa: davanti a lui solamente Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic.