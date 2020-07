Dzeko, ora si fa sotto anche il Milan. Sondaggio se Ibra non resta, ma Inter e Juve più avanti

Con la conferma di Pioli sulla panchina del Milan, in casa rossonera sperano di convincere anche Zlatan Ibrahimovic alla permanenza. Il club è convinto di trattenere lo svedese, ma si tutela cercando anche altri profili importanti in attacco.

“A casa Milan sono nate delle riflessioni sul futuro di Edin Dzeko, il goleador bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per i noti motivi di bilancio. Maldini e Pioli sanno bene che sulle sue tracce ci sono sia l’Inter che la Juventus e non è semplice superare tale concorrenza che, in ogni caso, gli prospetta la vetrina della Champions. Tuttavia al Milan si stanno preparando a tastare il terreno se, per caso, il dialogo con Ibra portasse ad una rottura. In ogni caso l’idea è di puntare su un top player per il fronte offensivo”, spiega La Gazzetta dello Sport.