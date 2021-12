Dzeko: “Non c’è tempo per rilassarsi. Noi da -10 a +4 ma non conta: continuare così”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Torino: "Fino ad adesso abbiamo fatto molto bene. Il campionato è lungo e non c'è tempo per rilassarsi. Dobbiamo dare tutto e vincere. Negli ultimi due mesi abbiamo visto che da -10 siamo arrivati a +4 ma non significa niente adesso. Bisogna continuare così. Ogni partita sono tre punti, non importa contro chi giochi. Che partita mi aspetto? Una partita tosta come è sempre contro le squadre di Juric. Noi siamo pronti, dobbiamo continuare a giocare bene. Chiudere bene significa vincere oggi".