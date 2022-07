Dzeko diventerà papà per la quinta volta, l’annuncio della moglie. E lady D’Ambrosio: “Eri….”

Amra Dzeko ha condiviso sul suo profilo Instagram un annuncio bellissimo quanto inaspettato. La moglie del calciatore dell'Inter è in dolce attesa. Per la coppia si tratta del quinto figlio, anzi figlia. Amra ha infatti fatto sapere che è in attesa di una bambina. Tantissimi i like e gli auguri all'indirizzo della famiglia di Dzeko, sempre più numerosa. Tra le wags dell'Inter c'è già il commento di Enza, la moglie di D'Ambrosio: "Non ci credoooooo! Eri seria, allora!! Augurissimi matta!!".