Dzeko: “Paragone Aguero-Lautaro? Il Toro forte, guardate cosa fa dopo ogni gol”

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Dzeko ha parlato anche del compagno d'attacco Lautaro Martinez

"Nel fatto che è argentino... Scherzi a parte, Lautaro è molto giovane e forte e ha margine per migliorare ancora tanto. Con lui mi trovo benissimo: non è solo un grande giocatore, ma pure uno che pensa al bene collettivo. Guardatelo, ad ogni gol esulta come l’avesse fatto lui. Servono questi giocatori per vincere".