Fienga: “Dzeko? Resterà capitano della Roma. Quella è la nostra idea e quella resta”

La scorsa stagione Dzeko è stato vicino all’Inter e anche quest’anno lo avevano associato ad un approdo a Milano. Poi si era parlato del suo sbarco alla Juventus. Alla fine Milik non è approdato alla Roma, i bianconeri sono andati su Morata e il bosniaco è rimasto nella capitale. Di lui ha parlato il dirigente giallorosso, Fienga: «Dzeko è il nostro capitano. E siamo felici che resterà tale. Conosciamo il valore di Edin e la sua professionalità. Sono sicuro che se domenica entrerà in campo farà il suo massimo e speriamo che i rumors gli diano motivazioni in più. Ma non serve, sappiamo quanto ci mette. La Roma ha sempre avuto un’idea e quella è rimasta su di lui».

(Fonte: SS24)