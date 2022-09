Inter, Dzeko vede quota 100: un gol per entrare nella storia della Serie A

L'attaccante bosniaco, in rete martedì in Champions League, ha un motivo in più per lasciare il segno contro l'Udinese

Decisivo martedì sera in Champions League con un gol e un assist contro il Viktoria Plzen, Edin Dzeko intende proseguire su questa strada e lasciare il segno anche contro l'Udinese. Per l'attaccante bosniaco, come ricorda La Gazzetta dello Sport, c'è un motivo in più per provare a segnare: "Edin è un passo dalla tripla in Serie A: centrasse una rete a Udine, a 36 anni e 185 giorni sarebbe il terzo giocatore più "anziano" di sempre a tagliare il traguardo, dopo Pandev e Pellissier. Che poi è un po' come dire: vecchio a chi? A chi non sa quanto peso abbia ancora, dentro l'Inter. Perché non di solo Lukaku si può vivere, non di solo Lu-La può ragionare Inzaghi. A Plzen Dzeko ha dominato la scena e non c'è da sorprendersi. Udine, domani, è la fatica più attesa".