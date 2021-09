Sky – Inter, Dzeko in splendida forma: Edin vuole tenersi la maglia da titolare

Un gol per confermare un ottimo inizio di stagione e per mandare un messaggio a Simone Inzaghi a tutto l'ambiente Inter

Un gol per confermare un ottimo inizio di stagione e per mandare un messaggio a Simone Inzaghi a tutto l'ambiente Inter . Edin Dzeko, decisivo in nerazzurro e anche con la maglia della sua Bosnia-Erzegovina.

Dopo la rete firmata ieri contro la Francia, l'attaccante interista ha fatto capire chiaro e tondo di essere in forma, e di volersi tenere stretta la maglia da titolare in nerazzurro. Come riporta Sky Sport, infatti, Joaquin Correa è partito alla grande nella sua esperienza all'Inter con la doppietta firmata al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Motivo per cui, se da una parte Simone Inzaghi ha più scelte in attacco, dall'altra parte per Dzeko ci sarà più concorrenza. Ma Edin è in splendida forma: la concorrenza è agguerrita e i tanti impegni suggeriscono varie rotazioni. Ma il bosniaco ha tutte le intenzioni di giocare un ruolo da protagonista in questa stagione.