Dzeko, gol importanti e prestazioni impressionanti. “Non ha fatto rimpiangere Lukaku”

"L’ultimo allungo prima di poter rallentare per qualche metro e cedere il testimone al compagno di staffetta che torna in pista. È la situazione di Edin Dzeko che ha sostituito al meglio Romelu Lukaku, da quando il belga è entrato ai box alla fine di agosto". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione dell'attacco nerazzurro. Lukaku ha evitato forzature e tornerà a disposizione con la Fiorentina, per essere poi pronto al 100% per la sfida col Plzen del 26 ottobre.

Tuttosport, poi, analizza il rendimento di Dzeko, finora fondamentale in campionato e in Champions: "Il centravanti bosniaco non lo ha fatto rimpiangere. In questo mese e mezzo ha segnato 4 gol (tre in campionato e una in Champions League), collocandosi al primo posto tra i marcatori stagionali della formazione nerazzurra insieme a Lautaro. Dzeko in questo periodo ha anche confezionato un assist (uno lo aveva già disegnato con lo Spezia, dopo essere entrato proprio al posto di Lukaku). Sono state reti importanti. Quella nel derby ha reso meno pesante il naufragio, consentendo all’Inter di accorciare le distanze sul 3-2 e di inseguire il pareggio fino all’ultimo secondo. Quella col Viktoria ha permesso all’Inter di iniziare a cambiare il destino del girone di Champions, cominciato nel modo peggiore con la netta sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco (in Repubblica Ceca ha aggiunto anche il passaggio del raddoppio per Correa). Infine la doppietta col Sassuolo di sabato scorso, che ha permesso di dare continuità anche in campionato all’impresa europea col Barcellona a San Siro alimentando l’autostima alla base della grande prestazione di mercoledì scorso al Camp Nou nella trasferta con i catalani", spiega il quotidiano.