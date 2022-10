Dzeko, rinnovo da non escludere: l’Inter ci pensa, ma ad oggi nessun sondaggio

Con la doppietta rifilata al Viktoria Plzen ha firmato la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo, ma non è di certo l'unica occasione in cui si è vista tutta l'importanza di Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, nonostante i 36 anni di età, sta dimostrando di poter essere ancora utile per i nerazzurri, e l'attenzione si sposta necessariamente sul suo contratto, in scadenza a fine stagione. Alla luce delle sue prestazioni un rinnovo non è da escludere, come scrive il Corriere dello Sport: "Il bosniaco viaggia verso le 37 primavere e ha il contratto in scadenza. Sapeva che lo aspettava una stagione all'ombra di Lukaku. Ma quando c'è stato bisogno di lui, ha saputo farsi trovare pronto: 6 le reti totali finora. Dzeko resta un giocatore unico, per la sua capacità di essere una sorta di regista offensivo. Un motivo in più per non escludere che la sua avventura in nerazzurro possa anche proseguire anche oltre questa stagione. Non ci sono stati nemmeno sondaggi ad oggi. Tuttavia, davanti ad una richiesta di ingaggio contenuta, ecco che potrebbe spuntare l'idea di un rinnovo".