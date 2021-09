Inter, manca il killer istinct: Dzeko rischia il posto… non solo col Bologna

L'attaccante bosniaco ha segnato fin qui solo contro il Genoa: può star fuori domani, ma rischia anche in futuro

Edin Dzeko a rischio panchina, contro il Bologna, ma non solo. Lo assicura Calciomercato.com, secondo cui la titolarità del bosniaco nell’Inter di Simone Inzaghi è già in discussione. “È importante recuperare il killer instinct sottoporta, a partire dalla prossima partita contro il Bologna, domani alle 18. L'occasione per vedere all'opera Lautaro e Correa, con Dzeko inizialmente in panchina. Il bosniaco, in termini realizzativi, non è Lukaku - come ha sottolineato anche Mihajlovic in conferenza stampa -, non a caso in questo inizio di stagione ha trovato il gol solo con il Genoa. Troppo poco per difendere la maglia da titolare. Domani guarderà i compagni dalla panchina, con il rischio che possa diventare l’abitudine”, si legge.