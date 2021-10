Inter, Dzeko rinato. “Sempre dentro la gara, con la testa giusta e con quella voglia di…”

Edin Dzeko, con il gol segnato al Sassuolo, ha colto un record che lo accosta a Ronaldo il Fenomeno. E l'Inter se lo gode

"Non siamo al curioso caso di Benjamin Button, ma poco ci manca. Perché la straripante ascesa di Edin Dzeko sul pianeta Inter è materia straordinaria e merita un approfondimento, forse anche uno studio vero e proprio". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'exploit di Edin Dzeko che, in sette partite di campionato, ha segnato sin qui 6 gol. Un rendimento che vale un record, al pari di Ronaldo, per un nuovo acquisto nerazzurro. "Il bosniaco sembra un giocatore rinato dopo un’ultima stagione alla Roma che aveva evidenziato più l’avanzata inesorabile dell’età che la nota qualità nelle giocate del centravanti-regista. Sempre dentro la gara, sempre con la testa giusta e quella voglia matta di dimostrare di essere ancora capace di fare la differenza", spiega il quotidiano.

Per Dzeko, il gol al Sassuolo vale anche il momentaneo primato in classifica capocannonieri al pari di Immobile e a +1 su Lautaro, a segno su rigore per il 2-1 finale. "Fortuna per Simone che alla fine ci ha pensato Edin ad allontanare le critiche. A Firenze Dzeko firmò la rimonta quasi per sbaglio, visto che era pronta la sua sostituzione. Stavolta lo avranno fatto insieme negli spogliatoi. Un bel brindisi per un segnale forte al campionato. E uno anche a questa nuova giovinezza del signor Benjamin Dzeko", la chiosa del quotidiano.