Inter, Dzeko out a Bologna: tocca a Sanchez. Edin spera di esserci con la Lazio

L'attaccante dell'Inter è risultato positivo e dovrà aspettare 10 giorni, se tutto va bene potrebbe saltare solo una partita

L'Inter dovrà fare a meno di Edin Dzeko per la sfida contro il Bologna. L'attaccante è risultato positivo ora dovrà rimanere 10 giorni in isolamento e spera di tornare subito a disposizione.

"Quel brutto raffreddore di Edin arriva da lontano, da subito dopo Natale: l’esito infelice del tampone, regalo sotto l’albero per l’ultimo dell’anno, non ha stupito nessuno. L’Inter da giorni sapeva che Edin Dzeko, già vittima di Covid ai tempi della Roma, aveva sintomi “pericolosi” e per questo già il 30 dicembre, giorno del ritrovo dopo le ferie, lo aveva spedito a casa come segno di massima cautela. Adesso che i test hanno confermato i sospetti, i nerazzurri sperano che il decorso gli faccia saltare una partita appena. È impossibile che il bosniaco ci sia per la Befana a Bologna, ma non è da escludere del tutto un ritorno (al momento difficile) a San Siro contro la Lazio domenica 9 gennaio. Servirà che Edin si “negativizzi” senza aggiungere altri giorni ai dieci di quarantena già previsti: vanno calcolati da quando i primi sintomi si sono manifestati", spiega La Gazzetta dello Sport.