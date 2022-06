Inter, Dzeko saluta Kolarov: “Ne abbiamo passate tante. A Milano ci ha riuniti…”

In tutti questi anni insieme, sei diventato molto più di un amico per me. Già dopo qualche mese trascorso insieme a Manchester, non eri più solo un compagno di squadra, ma un compagno, un amico, un sostenitore. Tu c'eri per me quando ne avevo bisogno, io c'ero per te ogni volta che ne avevo bisogno. I tuoi calci centrali, i miei gol, ci conoscevamo in campo, meglio di tutti e non so dirti quanto mi dispiace che non ti guarderemo più in campo. Tutti devono salutarsi una volta, e io sono orgoglioso di aver avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con voi, durante tutta la mia carriera e gioire per successi, titoli di campionato e obiettivi condivisi.