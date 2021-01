Giornale – Dzeko-Sanchez, con Allegri l’intreccio si fa poliziesco. Il vero nemico è un altro

Le diverse tappe del soggiorno milanese di Tiago Pinto, general manager della Roma, hanno lasciato il segno sui quotidiani di oggi. Su Fcinter1908.it ve le abbiamo raccontate in tempo reale, dall’incontro con Piero Ausilio, alla ricerca dell’accordo per lo scambio Sanchez-Dzeko, a quello ‘casuale’ con Allegri. Ne parla anche Il Giornale in edicola oggi: “Con la comparsa di Allegri, l’intreccio si è fatto poliziesco. Perché se Dzeko continua ad allenarsi in castigo a Trigoria e viene – per la terza volta di fila – trattato per cederlo (prima all’Inter, poialla Juve, ancora all’Inter) vuol dire che il veto al bosniaco di Fonseca, connazionale del ds, conta. E che l’eventuale prossima sostituzione sulla panchina con Allegri non è detto che prescinda dall’operazione di queste ore. Che ha comunque un grande nemico: il regime fiscale”.