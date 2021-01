Ceccarini: “Inter, pochi margini per Dzeko-Sanchez. Intesa con Lautaro. Eriksen? Conte convinto…”

Niccolò Ceccarini, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter nel consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb. Dalla trattativa con la Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez a Eriksen e il rinnovo di Lautaro, tanti temi caldi in casa nerazzurra.

“Fumata nera per Dzeko all’Inter e Sanchez alla Roma, almeno per ora. I due club hanno cercato la quadratura economica ma senza esito in un’altra giornata molto lunga e intensa. Una trattativa nata giovedì, che in due giorni è diventata realtà anche se poi si è stoppata. La differenza di ingaggio (i 3 milioni di euro lordi in più che avrebbero pesato sul bilancio nerazzurro) non è stata risolta. E quindi ecco che allo stato attuale si è ritornati al punto di partenza. La sensazione è che i margini per riaprire questa trattativa siano davvero pochissimi. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Tutto fermo ovviamente anche sul fronte Pinamonti, che sarebbe dovuto andare in realtà al Benevento già a inizio mercato. Ora questa ipotesi non c’è più visto che il club giallorosso ha acquistato l’argentino Gaich.

“Intanto l’Inter e Lautaro Martinez hanno praticamente trovato l’accordo per il rinnovo. In questa settimana gli agenti hanno incontrato Marotta e Ausilio e l’intesa è stata raggiunta. Ovviamente ci sarà anche un adeguamento dell’ingaggio. Il prolungamento non sarà fino al 2025 ma fino al 2024. Non verrà toccata la clausola rescissoria che sarà ancora del valore di 111 milioni di euro. Insomma un segnale forte che il club nerazzurro vuole dare a tutte le pretendenti. In particolare al Barcellona che in estate aveva cercato con tutte le sue forze di convincere l’Inter a cedere il giocatore inserendo anche un paio di contropartite tecniche”.

“Eriksen a questo punto rimarrà. Conte lo utilizzerà come vice Brozovic, una posizione nuova nella quale il danese se riuscirà ad adattarsi troverà molto più spazio. Il tecnico nerazzurro, dopo averlo utilizzato davvero poco da trequartista, è convinto che questo possa diventare il suo ruolo nel futuro”.