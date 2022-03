Il Giornale – Inter, Dzeko in panchina scelta giusta di Inzaghi: ora Edin carico per Torino

L'edizione odierna de Il Giornale parla dell'esclusione, decisa da Simone Inzaghi, di Edin Dzeko nel big match di Anfield Road

"Il giorno dopo vincono i rimpianti o prevale la soddisfazione per la platonica vittoria e la certezza di avere Dzeko caricato a pallettoni per la delicata trasferta in casa del Torino? Domande lecite, come giusta resta la scelta di Inzaghi: averci provato con moderazione, cercando prima di tutto di dribblare la brutta figura, che poi sul campo è invece diventata bella, evitando di sprecare troppe energie. Dzeko, 36 anni fra una settimana, finora ha giocato 2.630 minuti, 200 in più che nell’intera ultima stagione in giallorosso. Giusto tenerne conto, così come giusto rilevare che finora ha segnato 16 gol (12 in campionato), 3 in più che in tutta la scorsa stagione. Una serata di recupero può quindi valere molto di più del rimpianto per la sua assenza ad Anfield".