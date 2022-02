Dzeko: “Usciamo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Se non fai gol…”

Le parole dell'attaccante ai microfoni di Inter TV

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Liverpool: "Cosa è mancato? E' mancato il gol. Se facevamo gol prima ci poteva dare fiducia: abbiamo fatto una gran partita per settantacinque minuti, penso che abbiamo concesso poco rispetto a loro. Un peccato. Rispetto a quello che fanno solitamente loro come squadra è un peccato perdere così. Stasera usciamo a testa alta. Consapevoli di aver dato tutto, tutta la squadra ha lottato per 90minuti. Non è bastato, ma ci abbiamo provato. Se non fai gol ad un certo punto ti puniscono. Ora testa al campionato? Sì, certo".