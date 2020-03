Eca, Agnelli ai club: “Rivedere il FPF per affrontare gli effetti del Covid19 sul calcio”

Arrivano altri passaggi della lettera inviata dall’Eca, attraverso il suo presidente Andrea Agnelli, ai club europei. Riporta TuttoSport: “Viviamo una sfida senza precedenti, nella quale tutte le nostre vite sono state messe sottosopra. Gli sforzi di tutti devono essere concentrati sull’alleviare gli effetti economici del Covid19 sul calcio”. L’Eca ha “due obiettivi, il primo è definire una strategia realistica per riprendere a giocare i campionati nazionali e le coppe europee in modo da non compromettere la salute pubblica e quella dei giocatori; il secondo è elaborare un meccanismo per aiutare le finanze dei club in questo momento di crisi sociale ed economica”. Secondo Agnelli bisogna anche “rivedere le regole del Fair Play Finanziario e delle licenze Uefa alla luce della crisi in corso”.