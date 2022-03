ECA, Al-Khelaifi su Superlega: “Alcune persone hanno cercato di abbattere sistema”

La collaborazione con l'UEFA - ha spiegato il presidente dell'Associazione dei club Europei - è migliore rispetto a quanto prospettato dalla Superlega

Nel corso dell'assemblea dell'Eca tenutasi a Vienna, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha toccato diversi temi, ribadendo la netta opposizione rispetto al fallito progetto Superlega. «Per la prima volta in assoluto, UEFA ed ECA hanno collaborato per condurre una gara d'appalto aperta e competitiva per gestire il processo di vendita delle competizioni europee per club maschili. Abbiamo assistito a un incredibile aumento del 39% del valore commerciale previsto delle competizioni UEFA maschili per club per il ciclo post-2024. Questo accordo dimostra anche che i dubbiosi sul modello calcistico europeo si sbagliavano. Più influenza e più benessere per i club, una governance più progressista e più unita. Ricordo che l'anno scorso alcune persone hanno cercato di abbattere il sistema per avere solo una parte di queste cose», ha detto.