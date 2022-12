L’ECA alla Juventus: “Pronti al confronto con il nuovo CdA”

L'Eca, l’Associazione dei club europei dopo il comitato Esecutivo di oggi ha sottolineato di essere disponibile al confronto con il nuovo Cda della Juventus dopo il terremoto ai vertici della società bianconera per l'inchiesta della procura di Torino sui bilanci. "Il comitato esecutivo dell’Eca ha tenuto oggi a Doha un importante incontro in occasione della Coppa del Mondo Qatar 2022, durante il quale sono stati accolti ospiti provenienti da tutta la famiglia del calcio. "Tema caldo quello della Juventus, il cui ex presidente, Andrea Agnelli, era anche a capo dell’Eca, prima della questione SuperLega”, si legge nella nota odierna, che dunque apre alla possibilità di riammissione del club bianconero nell’Associazione. “Dopo i discorsi di apertura, il Consiglio ha continuato il suo fitto programma di riunioni con numerose questioni relative al calcio europeo per club. Per quanto riguarda la Joint Venture Eca/Uefa, il Consiglio è stato aggiornato sui risultati delle gare commerciali per il ciclo post-2024, prendendo atto degli annunci positivi riguardanti Olanda e Germania”, scrive l’Eca.