ECA, congresso generale a Vienna su nuovo fair play. Presente Antonello

L'associazione dei club europei si confronta oggi sui nuovi metodi per il controllo della sostenibilità finanziaria e sul nuovo formato della CL

Oggi assemblea generale per l'ECA. All'Hilton Park di Vienna, dalle 15, si parla di sostenibilità finanziaria. Dopo il Financial Fair Play l'Associazione dei Club europei, insieme all'UEFA, ha deciso di lavorare su un nuovo metodo di controllo basato su ricavi e pene più severe. Un metodo che potrebbe entrare in vigore già a fine stagione.

Sul tavolo anche i format dei campionati e delle competizione. Dopo quanto accaduto con la Superlega, l'UEFA ha approvato la nuova Champions League ma non è ancora stato ufficializzato il format che prenderà piede dal 2024. Il quotidiano Guardian parla di possibilità che due dei posti in CL non vengano assegnati in base al piazzamento nei campionati di appartenenza ma in base al ranking in UEFA. Il presidente dell'ECA e proprietario del PSG, Al Khelaifi, ha dato il benvenuto a Boban, consulente UEFA, e al presidente Ceferin tra gli altri. Trai i presenti c'è anche Alessandro Antonello, l'ad dell'Inter.