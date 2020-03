SM – Eclissi Inter, addio scudetto: all-in sul mercato poco produttivo. Eriksen delude, deve…

“L’eclissi dell’Inter toglie una candidata alla lotta scudetto“. È quanto sostiene Sport Mediaset dopo il ko dei nerazzurri di Antonio Conte per 2-0 nella sfida per il titolo contro la Juventus. “Ormai lo scudetto è cosa a due tra Juventus e Lazio. Alla squadra di Conte non tocca il ruolo di arbitro visto che con lo 0-2 dello Stadium ha terminato gli scontri diretti: una vittoria con la Lazio all’andata e tre sconfitte“. Al giro di boa la situazione dell’Inter è precipitata in classifica, raccogliendo appena 8 punti in 6 partite. 11 meno della Lazio e 7 della Juve, entrambe con una partita in più.

“Gennaio, febbraio e marzo sarebbero dovuti essere i mesi del rilancio interista ma l’all-in sul mercato si è rivelato ben poco produttivo. Al buon impatto di Young hanno fatto da contraltare il flebile contributo di Moses e il deludente apporto di Eriksen, scambiato dai tifosi per un giocatore diverso da quello delle attese. Non uno spacca partite, ma un sofisticato palleggiatore che deve ancora sintonizzarsi su ritmi differenti rispetto a quelli che scandiva al Tottenham“.