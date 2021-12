Ex Inter, Eder: “Candreva può dire ancora tanto. Ferrero? Per i modi non piace ma…”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato del derby tra Samp e Genoa e si è soffermato anche sull'arresto dell'ex presidente blucerchiato

Ha parlato del derby della Lanterna e di quanto accaduto a Ferrero, ma si è riferito anche ad un suo ex compagno ai tempi dell'Inter, Candreva. Eder, in un'intervista concessa a Il Secolo XIX ha detto: «Ferrero è una persona e un papà quindi serve rispetto da parte di tutti, qualsiasi cosa si pensi di lui come presidente. Poi io personalmente posso dire la mia perché l'ho conosciuto e ha sempre dimostrato generosità. Capisco che per i suoi modi possa non piacere a tutti però personalmente gli voglio bene. Sia chiaro se ha fatto qualcosa di sbagliato come tutti dovrà pagare. Però, ripeto, mi dispiace come uomo e spero presto la situazione si risolva», si legge.