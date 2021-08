Eder: “Dalla Cina sapevo che l’Inter era in difficoltà. Ho parlato con Handa…”

L'ex attaccante dell'Inter e dello Jiangsu ha parlato della proprietà cinese e di quanto successo in Cina con Suning

"Con Steven ci mandavamo messaggi, suo papà ci invitava a casa per cena. Finito il campionato non ci hanno dato nessuna spiegazione: hanno chiuso le porte del club e non hanno mai risposto ai messaggi. Non ci hanno mai detto il perché è successo quello. Magari potevano dire: siamo in difficoltà vi paghiamo tra 5-10 anni. Dalla Cina mi dicono che loro hanno chiamato i dipendenti per mettere a posto i pagamenti, loro ne avevano più bisogno. Dell'Inter sapevo dalla Cina che loro dovevano iniziare a vendere perché erano in difficoltà, poi ho visto che andava via Conte, che Oriali non rimaneva... Non volevo succedesse all'Inter quello che è successo da noi, anche se il paragone è molto difficile. Loro sanno che all'Inter possono guadagnare dei soldi col club. Settimana scorsa ho parlato con Handanovic e mi ha detto che lì non c'è stato mai un problema, tutto normale. Quindi sono contento così".