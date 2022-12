Eder: “Mancini? Conosciuto all’Inter, risolleverà l’Italia. In Qatar spero…”

Intervistato dal Secolo XIX, l'ex nerazzurro Eder ha parlato del Mondiale di Qatar. Queste le sue considerazioni: "Senza la nostra Italia, tifavo Brasile. L'eliminazione contro la Svezia è una delle delusioni più grandi della mia vita e pensare all'Italia senza Mondiale per due volte di seguito è incredibile. Però Mancini ha vinto l'Europeo, l'ho avuto all'Inter, grande uomo e allenatore, risolleverà di nuovo l'Italia, è solo un discorso di cambio generazionale. Per la vittoria puntavo su una tra Brasile, Francia e Argentina. Il Mondiale e il ko del Brasile confermano che il calcio è cambiato: non ci sono più partite facili. Spero vinca l'Argentina, Messi lo merita, per rivedere uno come lui chissà quanti anni dovremo aspettare".