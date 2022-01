Ex Inter, Eder vuole tornare in Serie A: contatti con la Salernitana

Un ex Inter può tornare in Serie A. Come riportato da Sky Sport, ci sono stati i primi contatti tra Eder e la Salernitana

Un ex Inter può tornare in Serie A. Come riportato da Sky Sport, ci sono stati i primi contatti tra Eder e la Salernitana. Il direttore sportivo del club Walter Sabatini è al lavoro per rinforzare la rosa e provare a riportare in Italia il giocatore, che vuole fortemente giocare di nuovo in Serie A. Attualmente Eder è di proprietà del San Paolo, ma potrebbe liberarsi dal club brasiliano. Dialoghi in corso, la Salernitana fa sul serio.