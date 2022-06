Sky – Ederson, niente Inter: l’Atalanta è in chiusura per il brasiliano

L'Atalanta è in chiusura per Ederson della Salernitana. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale

L'Atalanta è in chiusura per Ederson. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale: il centrocampista brasiliano, che piaceva molto anche all'Inter, sarà il nuovo acquisto della Dea. L'operazione avrà un totale di circa 15 milioni di euro più alcune contropartite, tra le quali ci sarà sicuramente il giovane Lovato. Primo affare dunque per il nuovo ds D'Amico.