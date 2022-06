Ederson, la Salernitana chiede 30 milioni. L’Inter ha una carta da giocarsi

L'Inter ha chiuso per Asllani, ma qualora dovesse esserci un'uscita in mezzo al campo potrebbe esserci una nuova entrata. Da tempo piace Ederson della Salernitana, ma le richieste dei campani sono alte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport "Per la Salernitana è incedibile ma il brasiliano Ederson è il calciatore che ha più mercato. In queste settimane Atalanta ed Inter, ma anche dall’estero, hanno chiesto informazioni. L’offerta più alta è di circa quindici milioni, per la Salernitana vale il doppio. L’Inter (Pinamonti) e l’Atalanta (Lovato su tutti) hanno giocatori che interessano ai campani. Ederson è arrivato a gennaio scorso dal Corinthians (era reduce dal prestito al Fortaleza) grazie ad una intuizione dell’ex diesse Sabatini. E’ costato sei milioni di euro e, con due gol in quindici partite, il centrocampista è stato decisivo nella rimonta salvezza".