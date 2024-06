Dopo una grande stagione con l'Atalanta, Ederson è stato convocato dal c.t. del Brasile Dorival Júnior per unirsi al gruppo che disputerà la Copa América, tra il 20 giugno e il 14 luglio. In una breve intervista a Lance, il giocatore ha risposto ad alcune domande.

"La migliore squadra che hai affrontato? L'Inter. L'avversario più difficile da marcare? Dybala, Chiesa e Lautaro, è molto difficile da marcare. Giocare in Europa o in Brasile? In questo momento in Europa. Un campionato dove vorresti giocare in futuro? Mi incuriosisce molto la Premier League".