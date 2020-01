EDICOLA CDS – Eriksen saluta, blitz Inter. La speranza: portare Christian a San Siro domenica

E’ il calciomercato e in particolare la pista che porta a Christian Eriksen a tenere banco non solo in casa Inter, ma anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport nelle prossime ore. Titola così il quotidiano: “Eriksen saluta, blitz Inter. Il danes ein campo per 20′ nello 0-0 tra Watford e Tottenham: a fine partita va da solo a ringraziare i tifosi. Il procuratore a Londra per trattare con il club. La speranza: portare Christian a San Siro già domenica“.

(Fonte: Corriere dello Sport)