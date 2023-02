EDICOLA CdS – Abbraccio Inter: assist Barella e gol Lukaku, Porto battuto a San Siro

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

L'Inter ha battuto il Porto e fatto un passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Del risultato dei nerazzurri, che si aggiunge a quelli di Napoli e Milan, si parla sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. "Abbraccio Inter", il titolo che sottolinea il gesto tra Lukaku e Barella, protagonisti del gol per la squadra di Inzaghi. I due hanno allontanato definitivamente il ricordo dello screzio in campo nel primo tempo di Sampdoria-Inter.