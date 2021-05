EDICOLA CDS – Allegri senza coppa, pugno duro di Ceferin: l’Uefa prepara la stangata

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Il Chelsea si è aggiudicato la Champions League di quest'anno. Alla prossima edizione però potrebbe non prendere parte la Juventus, come Real Madrid e Barcellona, a causa della vicenda Superlega. Su questo si concentra la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.