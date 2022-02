EDICOLA CDS – Altro pianeta, il Liverpool punisce l’Inter e ipoteca i quarti

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

C'è rammarico in casa Inter dopo la sconfitta immeritata col Liverpool di stasera. Lo stesso sentimento è ricalcato anche in prima pagina sul Corriere dello Sport di domani mattina. "Altro pianeta", è il titolo principale del quotidiano in riferimento proprio alla gara del Meazza tra le due squadre. "Firmino e Salah puniscono l'Inter", si legge