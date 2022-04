La prima pagina del Corriere dello Sport

La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 9 aprile apre con l'impegno odierno dell'Inter in casa contro il Verona: "Attacca l'Inter. Il Verona il primo scoglio per Inzaghi: "Possiamo solo vincere". Parte la volata con Milan e Napoli: 40 giorni per giocarsi lo scudetto".