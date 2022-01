EDICOLA CDS – La Befana è milanista. Napoli decimato fa paura alla Juve

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 7 gennaio: si parla del giovedì di Serie A appena terminato

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 7 gennaio. Si parla del giovedì di Serie A, con 6 partite disputate e 4 rinviate per l'emergenza Covid-19. "La Befana è milanista", si legge. Milan a 1 punto dall'Inter capolista, che non ha giocato col Bologna. E domenica i nerazzurri affronteranno la Lazio, sfida da ex per Inzaghi. "Un Napoli decimato mette paura alla Juve", si legge anche dopo il posticipo di ieri sera terminato 1-1.