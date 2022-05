EDICOLA CDS – Bremer e Asllani, colpi per Inzaghi: via un big, Dybala non è priorità

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 25 maggio: ampio spazio alle strategie nerazzurre

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 25 maggio dedica ampio spazio all'Inter. Bremer e Asllani, due colpi per Inzaghi. Vertice in casa nerazzurra, Simone ha avuto garanzie. Via un big e arrivano i rinforzi. Dybala non è una priorità.