EDICOLA CDS – Intrigo Bayern, Calhanoglu: l’Inter detta le regole

È dedicata alla Nazionale la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 24 giugno: sfida cruciale per accedere agli ottavi di Euro 2024 contro la Croazia. "Manchi solo tu", si legge. In taglio basso, spazio anche all'Inter: "Calhanoglu: l'Inter detta le regole", si legge.