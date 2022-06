EDICOLA CDS – C’è solo l’Inter: Marotta ha altri 3 colpi in canna

Spazio per il mercato dell'Inter in apertura nella prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 23 giugno: "C'è solo l'Inter. Presi Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova: altri tre colpi in canna. Marotta punta deciso su Bremer e Milenkovic e non molla Dybala. Skriniar il sacrificato. Sanchez e Dzeko in forse anche se Edin riceve spesso rassicurazioni", scrive il quotidiano.