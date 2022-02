EDICOLA CDS – Champions, la Juve in un lampo. Senza Lukaku è super Chelsea

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ai risultati della serata di Champions League sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. La Juventus non è andata oltre l'1-1 in casa del Villarreal, mentre il Chelsea - come raccontato - ha vinto a Stamford Bridge con il Lille 2-0 senza dover ricorrere a Romelu Lukaku, lasciato in panchina da Tuchel.